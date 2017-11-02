Башкирский мед отправят на международную космическую станцию

Очередную партию меда весом 52 килограмма отправят для питания космонавтам в ближайшее время.

Как сообщил «Медиакорсети» директор ООО «Башкирский мед» Ришат Галеев, башкирский мед на МКС отправляют уже 15 лет. На этот раз космонавтов на орбите будут угощать медом, собранным пчелами с разнотравья.

В настоящее время мед отправили для упаковки в Бирюлевский эксперементальный завод, где его расфасуют в тюбики по 200 граммов, а затем с ближайшей оказией отправят на станцию.

- Космонавты рассказывали, что мед в космосе - самое любимое лакомство, которое напоминает о лете и доме. Спросом он пользуется и у иностранных космонавтов, - поделился Ришат Галеев.