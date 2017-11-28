Группа "Бурелар" показала Уфе современный башкирский рок

Группа Бурелар (Волки), некогда "пробившая" интернет панк-боевиком "Аклима", представила в уфимском Мюзик-холле альбом, спродюсированный Булатом Аминовым. Концерт башкирского рока собрал воскресным вечером 400 зрителей. Для тех, кто не смог попасть на концерт - фоторепортаж Кинйи Кутлугулова и студийная запись альбома.

Материал для альбома "Юлдар" ("Пути") был записан большей частью в столичной студии после того, как необходимая для записи сумма была собрана на краундфандинговой площадке. Съемки поездки в московскую студию стали основой для видеоролика "Билет".

По мнению музыкального критика Аркадия Аульского, в песне и бесхитростном клипе "Билет" очень точно поймано настроение башкирских "творческих гастарбайтеров", десятков тысяч уфимцев молодого и среднего поколения, которые постоянно курсируют между Москвой и Уфой, ездят в столицу за деньгами, за властью, за работой - живут в самолётах ради творческой самореализации или просто - чтобы прокормить свою семью. Важно, что этот альбом - это просто нормально исполненный и записанный мелодичный городской рок на башкирском языке, безо всяких этновкраплений, народных флейт и поднадоевших игр с фольклором, актуальный для Уфы и республики, который можно слушать, не морщась от кривых частот, рук и инструментов типа "электрическая расчёска".