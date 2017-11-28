Группа "Бурелар" показала Уфе современный башкирский рок
Материал для альбома "Юлдар" ("Пути") был записан большей частью в столичной студии после того, как необходимая для записи сумма была собрана на краундфандинговой площадке. Съемки поездки в московскую студию стали основой для видеоролика "Билет".
По мнению музыкального критика Аркадия Аульского, в песне и бесхитростном клипе "Билет" очень точно поймано настроение башкирских "творческих гастарбайтеров", десятков тысяч уфимцев молодого и среднего поколения, которые постоянно курсируют между Москвой и Уфой, ездят в столицу за деньгами, за властью, за работой - живут в самолётах ради творческой самореализации или просто - чтобы прокормить свою семью. Важно, что этот альбом - это просто нормально исполненный и записанный мелодичный городской рок на башкирском языке, безо всяких этновкраплений, народных флейт и поднадоевших игр с фольклором, актуальный для Уфы и республики, который можно слушать, не морщась от кривых частот, рук и инструментов типа "электрическая расчёска".
Группа предоставила материал альбома "Пути", записанный с привлечением посессионных музыкантов московских студий, в пользование участников социальной сети "Вконтакте". В записи альбома на "уфимской стороне" приняли участие кроме вокалиста Ильшата Абдуллина, ритм-гитариста и саунд-продюсера Булата Аминова (участник проектов "Виа-Чаппа" и "Дамаск"), также джазовый гитарист-виртуоз Антон Антонов, басист Денис Ибрагимов и ударник Руслан Мухамадеев.