В Санкт-Петербурге башкирские художники подарили Шевчуку портрет его мамы

В Санкт-Петербурге в эти дни проходит совместная выставка художников Италии, Китая и Башкирии в рамках международного проекта "Вдоль Великого Шелкового пути". Ее уже посетили многие медийные гости, в их числе - известный рок-музыкант Юрий Шевчук.

Для проекта «Вдоль Великого Шелкового пути» в нем выделено две большие галереи – “Design club” «Угол». Это один из самых престижных культурных центров, расположенны на знаменитом Васильевском острове.

Как сообщила Медиакорсети, руководитель пресс-центра при представительстве РБ при президенте России Гульчачак Ханнанова, на выставке представлено более 100 работ башкирских, итальянских и китайских художников. Всего в проекте участвует около 50 художников из Башкирии, в основном молодых, для которых выставка в Москве (первый этап проекта прошел в Москве на трех галерейных площадках в июне-июле 2017 года - прим.ред.) и Петербурге – первый серьезный «выход в свет».

Главные медийные личности, которые были на открытии выставки, - это известнейший рок-музыкант Юрий Шевчук и участница проекта ТНТ "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос. Своему земляку Юрию Шевчуку , башкирские художники подарили работу, на которой изображена его мама Фания Акрамовна и он сам. И она сама, и ее ставший знамнитый сын - художники. Юрий Шевчук - выпускник художественно-графического факультета БГПИ в Уфе, творческая дружба связывает его с художниками из Уфы до сих пор.

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

Фото: Гульчачак Ханнанова, https://www.facebook.com

В рамках концертной программы выступили самодеятельные артисты питерского "Культурного центра "Башкортостан".

Всего на выставке абсолютно бесплатно можно увидеть около ста картин художников трех стран. Она будет работать до 18 декабря. Главный организаторы - полномочное представительство РБ при Президенте РФ, культурная ассоциация Qualitaly (Италия), Всемирная федерация китайских художников и каллиграфистов.