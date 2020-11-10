Юрист Рафик Дусалиев пытается оспорить закон о земле в Верховном суде Башкирии

Напомним, законопроект о земле вызвал массу недовольств в обществе и СМИ. 29 октября на заседании Госсобрания некоторые депутаты предложили повременить принятием закона, так как противоречия в республике ещё не сняты. Однако большинством голосов закон всё-таки приняли. На вчерашнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров объяснил важность закона и поблагодарил Минземимущество за его подготовку, а депутатов — за его принятие. Он отметил, что изменения в законодательстве направлены на упорядочение и снижение коррупционных схем в системе земельно-имущественных отношений.