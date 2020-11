Юрист Рафик Дусалиев пытается оспорить закон о земле в Верховном суде Башкирии

Председатель местной ячейки «Партия народной свободы» и юрист Рафик Дусалиев направил в Верховный суд Башкирии иск о признании недействующим закон о земле, по которому ведомство участками переходит от муниципалитетов к республиканским властям.

В качестве ответчика выступает Госсобрание Башкирии, заинтересованного лица — глава Башкирии Радий Хабиров. Ссылаясь на Конституцию РФ, Дусалиев говорит, что закон противоречит её канонам, так как местное самоуправление является самостоятельной ячейкой со своими полномочиями. Кроме того, он не соответствует республиканским законам. У нас, у практикующих юристов, непосредственно специализирующихся десятки лет в области гражданско-правовых, земельных и градостроительных отношений, в отличие от теоретиков права в руководстве республики, имеются ряд принципиальных разногласий, пишет Рафик Дусалиев на своей страниц в соцсетях. Напомним, законопроект о земле вызвал массу недовольств в обществе и СМИ. 29 октября на заседании Госсобрания некоторые депутаты предложили повременить принятием закона, так как противоречия в республике ещё не сняты. Однако большинством голосов закон всё-таки приняли. На вчерашнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров объяснил важность закона и поблагодарил Минземимущество за его подготовку, а депутатов — за его принятие. Он отметил, что изменения в законодательстве направлены на упорядочение и снижение коррупционных схем в системе земельно-имущественных отношений.

