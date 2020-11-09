Радий Хабиров объяснил важность принятого закона о земле

— Пытались это решение исказить. На самом деле оно направлено наоборот на упорядочение и снижение коррупционных схем в системе земельно-имущественных отношений. У нас много претензий к этому. Если взять количество посадок и возбуждений уголовных дел, как раз по манипулированию с ограниченной землей, отметил Хабиров.