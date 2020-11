Радий Хабиров объяснил важность принятого закона о земле

Сегодня, 9 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики поблагодарил Минземимущество за подготовку законопроекта, а депутатов – за его принятие.

— Пытались это решение исказить. На самом деле оно направлено наоборот на упорядочение и снижение коррупционных схем в системе земельно-имущественных отношений. У нас много претензий к этому. Если взять количество посадок и возбуждений уголовных дел, как раз по манипулированию с ограниченной землей, отметил Хабиров. По словам руководителя региона, все решения будут приниматься с учетов решений глав муниципалитетов, а все деньги от сделок направятся в бюджет местного самоуправления. Тем не менее, Радий Хабиров будет обращать внимание на районы, где предпринимателям все время отказывают. Он считает, что «там точно есть коррупция». Министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская заявила, что закон окончательно вступит в силу с 1 января 2021 года. Тогда же начнется полная инвентаризация всех неограниченных земель и проверка договоров на их пользование. Цифровая база для потенциальных арендаторов или покупателей будет сформирована к апрелю 2021 года.

