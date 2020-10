Противники «закона о земле» встретили депутатов у Госсобрания в Уфе с криками «позор»

Сегодня, 29 октября, депутаты Госсобрания во втором чтении приняли поправки в закон, благодаря которому распоряжаться землями с неразграниченной формой собственности сможет только республиканская власть.

Напомним, законопроект вызвал множество споров и возмущений среди жителей республики и СМИ. Противники законопроекта собрались у здания Госсобрания, чтобы поддержать депутатов, которые планируют голосовать «против». В конечном итоге большинство голосов оказались положительными, лишь 21 депутат не поддержали поправки. Video: Телеграм-канал Большой хапок На выходе из здания Госсобрания депутатов встречала и провожала толпа активистов, которая скандировала фразу «позор». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Большой Хапок». Убедить жителей республики в необходимости принятия данного законопроекта не смог даже глава Башкирии Радий Хабиров, который пошел на диалог и вышел к людям, собравшимся у здания Госсобрания. Он объяснил, что эта мера необходима, чтобы усилить контроль за распределением участков. Как заявил Радий Хабиров, будучи главой республики, должен контролировать, что «на местах» делают с землей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter