Противники «закона о земле» встретили депутатов у Госсобрания в Уфе с криками «позор»

Напомним, законопроект вызвал множество споров и возмущений среди жителей республики и СМИ. Противники законопроекта собрались у здания Госсобрания, чтобы поддержать депутатов, которые планируют голосовать «против». В конечном итоге большинство голосов оказались положительными, лишь 21 депутат не поддержали поправки.
На выходе из здания Госсобрания депутатов встречала и провожала толпа активистов, которая скандировала фразу «позор». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Большой Хапок». Убедить жителей республики в необходимости принятия данного законопроекта не смог даже глава Башкирии Радий Хабиров, который пошел на диалог и вышел к людям, собравшимся у здания Госсобрания.
Он объяснил, что эта мера необходима, чтобы усилить контроль за распределением участков. Как заявил Радий Хабиров, будучи главой республики, должен контролировать, что «на местах» делают с землей.