Противники «закона о земле» встретили депутатов у Госсобрания в Уфе с криками «позор»

На выходе из здания Госсобрания депутатов встречала и провожала толпа активистов, которая скандировала фразу «позор». Видео было опубликовано в телеграм-канале «Большой Хапок». Убедить жителей республики в необходимости принятия данного законопроекта не смог даже глава Башкирии Радий Хабиров, который пошел на диалог и вышел к людям, собравшимся у здания Госсобрания.