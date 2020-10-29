Глава Башкирии ответил на протесты против «закона о земле»

Глава Башкирии ответил на протесты против «закона о земле»

Вчера, 12:04ПолитикаАнна КононоваPhoto: 1mediainvest.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с протестующими против передачи контроля за неразграниченными землями республиканским властям около здания Госсобрания. Он объяснил, что эта мера необходима, чтобы усилить контроль за распределением участков.

Как заявил Радий Хабиров, будучи главой республики, должен контролировать, что «на местах» делают с землей.

Мы это делаем только для того, чтобы я как власть, как президент, как глава республики мог контролировать, что делают с землей на местах. Я доверяю своим главам, но в то же время, тем не менее, есть факты, когда совершаются преступления, цитирует Радия Хабирова «Эхо Москвы Уфа».

В пример он привёл уголовные расследования из-за нарушений работы муниципалитетов при распределении земель.

Напомним, сегодня, 29 октября в Госсобрании РБ обсуждают принятие поправок в региональные законы «О местном самоуправлении» и «О регулировании земельных отношений». Его критики полагают, что таким образом ущемляются полномочия властей на местах.

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