Глава Башкирии ответил на протесты против «закона о земле»

Как заявил Радий Хабиров, будучи главой республики, должен контролировать, что «на местах» делают с землей.
Мы это делаем только для того, чтобы я как власть, как президент, как глава республики мог контролировать, что делают с землей на местах. Я доверяю своим главам, но в то же время, тем не менее, есть факты, когда совершаются преступления, цитирует Радия Хабирова «Эхо Москвы Уфа».
В пример он привёл уголовные расследования из-за нарушений работы муниципалитетов при распределении земель.
Напомним, сегодня, 29 октября в Госсобрании РБ обсуждают принятие поправок в региональные законы «О местном самоуправлении» и «О регулировании земельных отношений». Его критики полагают, что таким образом ущемляются полномочия властей на местах.