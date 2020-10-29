Глава Башкирии ответил на протесты против «закона о земле»

Мы это делаем только для того, чтобы я как власть, как президент, как глава республики мог контролировать, что делают с землей на местах. Я доверяю своим главам, но в то же время, тем не менее, есть факты, когда совершаются преступления, цитирует Радия Хабирова «Эхо Москвы Уфа».