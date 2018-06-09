Закон о языках: В Госдуме склоняются к компромиссному варианту

Уже несколько месяцев подряд неравнодушные граждане собирают подписи для внесения изменений в законопроект № 438863-7«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Все желающие декларируют добровольное изучение родных и государственных языков РФ. Их преподавание становится выборочным в учебном процессе. Об этом сообщает pravda.ru.

Данный законопроект вызвал много разногласий и споров. На заседании комитета Государственной думы по науке и образованию активно обсуждают данный вопрос. Из-за большого количества споров Госдума решила пойти на компромисс.

Авторы законопроекта считают, что нововведения закрепят право на изучение языков, исходя из потребностей ученика и его семьи. Казалось бы, закон расширяет права граждан, но он вызвал много критики, как в регионах, так и в федеральном центре.

Анита Соболева, которая занимает руководящую должность в профильной комиссии по культурным правам, образованию и науке Совета при президенте России по правам человека, заявила, что если закон вступит в силу, то он ограничит конституционное право граждан на пользование родным языком.

По заявлению заместителя председателя комитета по образованию Госдумы Олега Смолина, больше всего негативных отзывов поступило из национальных регионов, таких как Татарстан, Калмыкия, Дагестан и другие. Жители этих регионов считают, что изучение родного языка, как факультативного, значительно понижает его статус.

В народе такую инициативу прозвали «закон о факультативных народах».

В законопроекте уточняется, что право на изучение языков реализуется посредством выбора самого школьника и членов его семьи. Если учебное заведение не сможет обеспечить ученика изучением выбранного им родного языка, то он будет вынужден пойти на дополнительные занятия или специальные курсы.

Те, кто выступают против закона, считают, что школьники и их родители должны выбирать язык сами, но сам предмет нужно оставлять в школе как обязательный.