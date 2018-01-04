В Башкирии создан Фонд по сохранению и развитию башкирского языка

Указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня, 4 января, подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Как сообщили в пресс-службе главы, учредителями фонда стали региональные министерства культуры и образования, молодежной политики и спорта, агентство по печати и средствам массовой информации, а также Дом дружбы народов Башкирии. В течение трех месяцев им предстоит утвердить устав фонда.

- В нём, в частности, должно быть предусмотрено, что формирование высшего коллегиального органа управления и попечительского совета Фонда осуществляется главой республики, -отмечается в сообщении.

Предложения по составу должны внести учредители.

Управлять работой фонда будут пять человек, во главе с председателем. Все они будут назначены главой региона.

Правительству Башкортостана поручено определить состав имущества, передаваемого Фонду учредителями, и обеспечить его передачу, а также внести предложения по месту размещения Фонда в Уфе.