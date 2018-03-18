Почему не везде выдают бюллетени на башкирском языке

В пресс-центре "Выборы-2018" пояснили, почему не везде выдают бюллетени на башкирском

Отсутствие бюллетеней на башкирском языке на некоторых связано в работой системы КОИБ, сказал он. По техническим причинам это невозможно.

- Там где системы КОИБ нет, бюллетени на башкирском языке выдаются, там где она есть, это невозможно по техническим причинам, - пояснил председатель президиума Гильдии российских адвокатов по РБ Валерий Аббасов. - Это не нарушение.