В Татарстане наказали родителей за пропуски татарского языка ребенком

Блогер Maxfux сообщил, что в Татарстане подвергнуты административному наказанию русские родители школьника, который не посещал факультативные занятия по татарскому языку и литературе. Об этом сообщили «Новые Известия».

- Замглавы администрации Президента России Магомедсалам Магомедов уверен, что напряжение вокруг темы с изучением татарского языка вызвано перегибами на местах, а не действиями надзирающих органов и федерального центра. Магомедов напомнил, что Минобрнауки РФ всего лишь восстановил справедливость относительно изучения языков в школах республики, потребовав соблюдать федеральные стандарты, - сообщил блогер.

Он уточнил, что ранее в Татарстане русский и татарский языки преподавались по пять-шесть часов в неделю в обязательном порядке, однако после вмешательства прокуратуры и Рособрнадзора татарский язык перевели в разряд факультативных занятий, а количество часов русского увеличили.

При этом власти на федеральном уровне не раз отмечали, что преподавание национальных языков не должно вестись в принудительном порядке, а в Татарстане именно такой философии придерживались последние 25 лет (как, впрочем, и в Башкирии обстояли дела с изучением башкирского языка).

- И вот впервые в новейшей истории России гражданин РФ был наказан за отказ от принудительного изучения татарского языка, - сообщил с негодованием блогер.