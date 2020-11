Рамилю Саитову обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности

Кировский районный суд г. Уфы задержал ее на два месяца.

Общественница и блогер Рамиля Саитова задержана Кировским районным судом г. Уфы на два месяца. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком на пять лет. По сообщению объединенной пресс-службы судов республики Башкортостан, Саитова заявила отвод суду и следователю, в удовлетворении которого ей было отказано. Рамиля Саитова известна своими неоднозначными высказываниями. В ноябре она опубликовала на своем ютьюб-канале видео, где призывала прийти на йыйын (народное собрание), где она намерена поставить вопрос о сносе всех крестов на Урале, а также поставить ультиматум армянам, чтобы они покинули территорию Башкирии до 31 декабря. Ночью, 5 ноября, в селе Узян Белорецкого района неизвестные люди подожгли основание креста. Местные жители уверены, что это последствия заявления Рамили Саитовой. В июле Саитова опубликовала видео, где она подходила к девушкам армянской национальности, интересовалась у них откуда они приехали, где учатся и «почему у нас столько армян?». На просьбу проявить толерантность Рамиля Саитова ответила «толерантность — это смерть». Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал правоохранительные органы дать правовую оценку действиям Саитовой. - Человек громко призывает людей сносить кресты и выдворять из республики представителей определенной национальности. Заявление настолько радикально и возмутительно, что можно усомниться в психическом здоровье человека, - заявил он.

