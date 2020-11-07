Рамилю Саитову обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности

Рамиля Саитова известна своими неоднозначными высказываниями. В ноябре она опубликовала на своем ютьюб-канале видео, где призывала прийти на йыйын (народное собрание), где она намерена поставить вопрос о сносе всех крестов на Урале, а также поставить ультиматум армянам, чтобы они покинули территорию Башкирии до 31 декабря.