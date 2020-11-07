Рамилю Саитову обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности

Рамилю Саитову обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности

Вчера, 21:26ПолитикаТимур АлмаевPhoto: youtube.com
Кировский районный суд г. Уфы задержал ее на два месяца.

Общественница и блогер Рамиля Саитова задержана Кировским районным судом г. Уфы на два месяца. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»). Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком на пять лет.

По сообщению объединенной пресс-службы судов республики Башкортостан, Саитова заявила отвод суду и следователю, в удовлетворении которого ей было отказано.

Рамиля Саитова известна своими неоднозначными высказываниями. В ноябре она опубликовала на своем ютьюб-канале видео, где призывала прийти на йыйын (народное собрание), где она намерена поставить вопрос о сносе всех крестов на Урале, а также поставить ультиматум армянам, чтобы они покинули территорию Башкирии до 31 декабря.

Ночью, 5 ноября, в селе Узян Белорецкого района неизвестные люди подожгли основание креста. Местные жители уверены, что это последствия заявления Рамили Саитовой.

В июле Саитова опубликовала видео, где она подходила к девушкам армянской национальности, интересовалась у них откуда они приехали, где учатся и «почему у нас столько армян?». На просьбу проявить толерантность Рамиля Саитова ответила «толерантность — это смерть».

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев призвал правоохранительные органы дать правовую оценку действиям Саитовой.

- Человек громко призывает людей сносить кресты и выдворять из республики представителей определенной национальности. Заявление настолько радикально и возмутительно, что можно усомниться в психическом здоровье человека, - заявил он.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы