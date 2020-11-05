Председатель Госсобрания Башкирии возмутился активностью Рамили Саитовой в соцсетях

Председатель Госсобрания Башкирии возмутился активностью Рамили Саитовой в соцсетях

Вчера, 13:58ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook Константина Толкачёва
Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев на личной странице в соцсетях высказался о деятельности активистки Рамили Саитовой.

Толкачев возмутился активностью Саитовой, которая «считает себя выразителем нужд и чаяний башкирского народа». Он рассказал, что 4 ноября, в День народного единства, вышло видео, которое вызывает спорные чувства национальной ущемленности. Ролик разошёлся по соцсетям.

Человек громко призывает людей сносить кресты и выдворять из республики представителей определенной национальности. Заявление настолько радикально и возмутительно, что можно усомниться в психическом здоровье человека, пишет Константин Толкачев.

Также он добавил, что этим должны заинтересоваться правоохранительные органы, чтобы дать правовую оценку видео. Толкачев считает, что оно содержит состав преступления.

В Башкортостане национальный вопрос никогда не становился яблоком раздора. Периодически отдельные личности пытаются разыгрывать национальную карту для решения каких-то своих задач, но подорвать взаимное уважение и толерантность в нашем обществе у них не получается, сказал Толкачев.

Отметим, в видео Рамиля Саитова сообщает о повестке Йыйына (народное собрание — прим.ред.). В частности планируется рассмотреть вопросы о сносе крестов на Урале и ультиматуме армянам.

Напомним, ранее Рамиля Саитова сняла видео, на котором спросила девушек-армянок, что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». На просьбу проявить толерантность Саитова ответила «толерантность — это смерть». 2 сентября общественницу арестовали на 10 суток. Суд расценил действия Саитовой как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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