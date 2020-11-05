Председатель Госсобрания Башкирии возмутился активностью Рамили Саитовой в соцсетях

Напомним, ранее Рамиля Саитова сняла видео, на котором спросила девушек-армянок, что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». На просьбу проявить толерантность Саитова ответила «толерантность — это смерть». 2 сентября общественницу арестовали на 10 суток. Суд расценил действия Саитовой как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».