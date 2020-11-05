В одном из поселков Башкирии после призывов общественницы подожгли крест

Как сообщает издание «Реальное время», теперь около креста будет организовано наблюдение. О происшествии доложили сотрудникам полиции и администрации района.
Напомним, Рамиля Саитова опубликовала скандальное видео в День народного единства. Сегодня, 5 ноября, председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев на личной странице в соцсетях высказался о деятельности активистки и заявил, что правоохранительные органы должны дать правовую оценку видео.
Ранее активистка также сняла видео, на котором спросила девушек-армянок, что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». На просьбу проявить толерантность Саитова ответила «толерантность — это смерть». 2 сентября общественницу арестовали на 10 суток. Суд расценил действия Саитовой как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».