В одном из поселков Башкирии после призывов общественницы подожгли крест

Инцидент произошел накануне ночью в селе Узян Белорецкого района. Неизвестные личности подожгли основание креста. Местные жители уверены, что это последствия призывов общественницы из Уфы Рамили Саитовой сносить кресты на Урале.

Как сообщает издание «Реальное время», теперь около креста будет организовано наблюдение. О происшествии доложили сотрудникам полиции и администрации района. Напомним, Рамиля Саитова опубликовала скандальное видео в День народного единства. Сегодня, 5 ноября, председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев на личной странице в соцсетях высказался о деятельности активистки и заявил, что правоохранительные органы должны дать правовую оценку видео. Ранее активистка также сняла видео, на котором спросила девушек-армянок, что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». На просьбу проявить толерантность Саитова ответила «толерантность — это смерть». 2 сентября общественницу арестовали на 10 суток. Суд расценил действия Саитовой как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter