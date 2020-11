В Башкирии задержали призывавшую сносить кресты Рамилю Саитову

Общественница Рамиля Саитова была задержана, сообщает источник Mkset

Рамиля Саитова была задержана правоохранительными органами 6 ноября. Как сообщил источник Mkset, в отношении общественницы возбуждено уголовное дело. Ранее Саитова призывала сносить кресты на Урале, а также поставила ультиматум армянам, чтобы они покинули республику. Её деятельность в соцсетях раскритиковал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, призвав правоохранительные органы обратить внимание на активность общественницы. Также напомним, что в начале сентября Рамиля Саитова была задержана на 10 суток за видеоролик, в котором она не проявила толерантность к девушкам-армянкам, спросив что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». Суд расценил действия общественницы как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Кроме того, Саитова в ходе своей общественной деятельности объявляла себя председателем правительства Башкурдистана и призывала к выселению имамов из Башкирии. Также Рамиля Саитова являлась руководителем Конгресса башкирского народа, который с декабря 2019 года находится в стадии ликвидации в Управлении Минюста по РБ.

