В Башкирии задержали призывавшую сносить кресты Рамилю Саитову

В Башкирии задержали призывавшую сносить кресты Рамилю Саитову

Вчера, 20:42ОбществоАнна КононоваPhoto: facebook Рамили Саитовой
Общественница Рамиля Саитова была задержана, сообщает источник Mkset

Рамиля Саитова была задержана правоохранительными органами 6 ноября. Как сообщил источник Mkset, в отношении общественницы возбуждено уголовное дело.

Ранее Саитова призывала сносить кресты на Урале, а также поставила ультиматум армянам, чтобы они покинули республику. Её деятельность в соцсетях раскритиковал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, призвав правоохранительные органы обратить внимание на активность общественницы. Также напомним, что в начале сентября Рамиля Саитова была задержана на 10 суток за видеоролик, в котором она не проявила толерантность к девушкам-армянкам, спросив что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». Суд расценил действия общественницы как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Кроме того, Саитова в ходе своей общественной деятельности объявляла себя председателем правительства Башкурдистана и призывала к выселению имамов из Башкирии. Также Рамиля Саитова являлась руководителем Конгресса башкирского народа, который с декабря 2019 года находится в стадии ликвидации в Управлении Минюста по РБ.

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