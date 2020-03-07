Когда красота – не самая страшная сила: каковы женщины в новой российской политике

Вы знали, что наша страна находится на 122-м месте по вовлеченности женщин в политику в соответствии с исследованиями Всемирного экономического форума по равноправию полов. И все-таки мнение женщин все чаще начинает иметь значение на общественно-политической арене. «Новые Известия» в канун 8 марта составили свой рейтинг российских завоевательниц политического Олимпа.

При этом необходимо уточнить, что в рейтинг намеренно не стали включать таких женщин, уверенно и прочно занимающих государственные посты, как Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, Татьяна Голикова и т.д. Рассматривались кандидатуры тех, кто, благодаря своей активности, добился популярности, которую уже можно конвертировать в политический капитал.

По итогам голосования в соцсетях семи регионов России (Новосибирская, Свердловская, Нижегородская, Омская, Челябинская области, Татарстан и Красноярский край) и федеральных Telegram-каналах, был составлен ТОП-10 женщин, способных составить конкуренцию современным политикам. В голосовании приняли участие 4729 человек.