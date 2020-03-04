Президент США Дональд Трамп озвучил причины низкого рейтинга оппонентов
4 марта, 22:16ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о причинах низкого рейтинга во время праймериз кандидатов на пост главы государства от демократов Элизабет Уоррен и Майкла Блумберга.
Об этом он написал публикацию в своём профиле Twitter, сообщает газета «Известия».
О Блумберге Трамп сказал, что тот является «самым большим лузером». Причиной такого мнения стал самый большой отрыв этого кандидата от остальных участников предварительных выборов. По мнению президента США, Блумберг провалился на праймериз, потратив впустую 700 миллионов долларов.
По поводу Элизабет Уоррен Трамп сказал, что она является «неудачницей ночи праймериз». Поводом для такого мнения стал факт, что она не смогла добиться первенства даже в родном штате - Массачусетс.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей