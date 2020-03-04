Президент США Дональд Трамп озвучил причины низкого рейтинга оппонентов

Об этом он написал публикацию в своём профиле Twitter, сообщает газета «Известия».

О Блумберге Трамп сказал, что тот является «самым большим лузером». Причиной такого мнения стал самый большой отрыв этого кандидата от остальных участников предварительных выборов. По мнению президента США, Блумберг провалился на праймериз, потратив впустую 700 миллионов долларов.