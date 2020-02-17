Пермский край занял 49 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

При составлении списка эксперты учитывали 70 параметров, среди которых средняя заработная плата жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экология и климат, социальная инфраструктура и темпы экономического роста. Об этом пишет properm.ru.

Первые три места традиционно остались за Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью. Пермский край получил 44,7 балла и расположился на 49 месте. Всего в рейтинге представлено 85 субъектов РФ.

По словам экспертов, тройка лидеров остается неизменной уже много лет, и вряд ли эта ситуация изменится в ближайшее время. В этих регионах хорошо развита инфраструктура и быстро развивается экономика. Кроме того, они обладают огромным потенциалом для дальнейшего роста.