Санкт-Петербургский Горный университет занял 18 место в рейтинге агентства QS

QS разместил актуализированный рейтинг вузов мира по 48 учебным программам. Петербургский горный университет получил 18-ю строчку по дисциплине “Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность” (Engineering — Mineral & Mining), сообщает newia.ru.

Несколькими строчками выше оказались такие учебные заведения горнодобывающей промышленности, как Высшая школа Колорадо (США), университеты Макгилла (Канада) и Квинсленда (Австралия).

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко отметил, что главный фактор, оказывающий влияние на место учебного заведения в рейтинге, — это оценка работодателей. В результате аналогичного опроса Горный университет получил 94,3 балла при ста возможных. Литвиненко подчеркнул, что данная оценка очень высока и демонстрирует заинтересованность в кадрах со стороны добывающих и перерабатывающих предприятий.

Для исследования специалисты отобрали более 1300 высших учебных заведений, 36 из которых были из России. В топ-100 в номинации “Театральное искусство” были включены такие отечественные вузы, как Московская консерватория имени Чайковского и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова. Московский государственный университет имени Ломоносова занял 24-е место в дисциплине “Лингвистика” и 34-е место в дисциплине “Современные языки”.