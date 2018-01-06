Мэра Уфы заметили на первом в Башкирии пункте сбора подписей за Путина

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов был замечен в очереди на пункте сбора подписей в поддержку выдвижения действующего Президента России Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Любительские ролики о том, как уфимский градоначальник отстоял в очереди в Гостином дворе на Верхнеторговой улице, фотографировался с желающими и выполнил формальную процедуру сдачи подписи за выдвижение кандидата Владимира Путина поступили в ИА «Медиакорсеть» от читателей сайта по редакционным мессенджерам. Сведений об участии в сборе подписей в поддержку Владимира Путина других узнаваемых политиков, государственных деятелей Башкортостана в редакцию Медиакорсети пока не поступало.

В уфимском Гостином дворе и в ТЦ «Ауструм» г.Октябрьского сбор подписей продолжался 2 дня, 5 и 6 декабря. В последующем волонтеры проведут сбор подписей в 15 других городах республики.