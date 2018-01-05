В Башкирии волонтеры начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина
Сегодня в Уфе и Октябрьском участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начали сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией.
В Уфе сбор подписей начнется в 12 часов в торговом центре «Гостиный двор». В Башкирии в двух городах сбор подписей будет идти 5 и 6 января, а потом волонтеры проведут сбор подписей в других городах республики, всего в 17 городах. Для того чтобы поддержать кандидата своей подписью, необходимо иметь при себе паспорт гражданина России.
Сегодня сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался в Хабаровске, Москве, Севастополе, Чеченской Республике, Республике Крым, Башкортостане, Северной Осетии — Алании, Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, передает РИА Новости.
Напомним, Владимир Путин решил участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему предстоит собрать в свою поддержку подписи не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.