В Башкирии волонтеры начали сбор подписей в поддержку Владимира Путина

Сегодня сбор подписей проходит в двух городах, Уфе и Октябрьском.

Сегодня в Уфе и Октябрьском участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начали сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией.

В Уфе сбор подписей начнется в 12 часов в торговом центре «Гостиный двор». В Башкирии в двух городах сбор подписей будет идти 5 и 6 января, а потом волонтеры проведут сбор подписей в других городах республики, всего в 17 городах. Для того чтобы поддержать кандидата своей подписью, необходимо иметь при себе паспорт гражданина России.

Сегодня сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался в Хабаровске, Москве, Севастополе, Чеченской Республике, Республике Крым, Башкортостане, Северной Осетии — Алании, Ленинградской, Московской, Калининградской, Калужской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях, передает РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин решил участвовать в выборах президента в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему предстоит собрать в свою поддержку подписи не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.