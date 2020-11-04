Стали известны предварительные итоги президентских выборов в США

Стали известны предварительные итоги президентских выборов в США

Вчера, 14:32ПолитикаPhoto: AP Photo/David Goldman
Американские СМИ опубликовали предварительные итоги президентских выборов еще до завершения подсчета голосов. При этом мнения разных источников о возможных итогах всеамериканского голосования расходятся.

По данным Fox News , действующий президент США Дональд Трамп на текущий момент набирает 213 голосов, а кандидат от Демократической партии Джо Байден - 238.

В CNN согласны с данными о голосовании за Трампа, но Байдену приписывают результат в 220.

При этом стоит учесть, что в ряде штатов еще не известны итоги выборов, однако, судя по наблюдениям, там побеждает Дональд Трамп.

Важно учесть, что в данном случае идет речь лишь об итогах голосования на избирательных участках. Но расстановка сил может принципиально измениться, когда будут учтены итоги голосования по почте.

Для окончательной победы одному из кандидатов нужно достичь результата более 270 голосов.

Related news:
выборы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы