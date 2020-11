Стали известны предварительные итоги президентских выборов в США

Американские СМИ опубликовали предварительные итоги президентских выборов еще до завершения подсчета голосов. При этом мнения разных источников о возможных итогах всеамериканского голосования расходятся.

По данным Fox News , действующий президент США Дональд Трамп на текущий момент набирает 213 голосов, а кандидат от Демократической партии Джо Байден - 238. В CNN согласны с данными о голосовании за Трампа, но Байдену приписывают результат в 220. При этом стоит учесть, что в ряде штатов еще не известны итоги выборов, однако, судя по наблюдениям, там побеждает Дональд Трамп. Важно учесть, что в данном случае идет речь лишь об итогах голосования на избирательных участках. Но расстановка сил может принципиально измениться, когда будут учтены итоги голосования по почте. Для окончательной победы одному из кандидатов нужно достичь результата более 270 голосов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter