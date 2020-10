У сына кандидата на пост президента США Джо Байдена нашли снимки сексуального характера, на которых были запечатлены несовершеннолетние.

Газета “Известия” сообщает, что информация была озвучена адвокатом Дональда Трампа в эфире программы телеканала Newsmax TV. Он рассказал, что на жестком диске ноутбука Хантера Байдена были обнаружены снимки с несовершеннолетними девочками. В настоящее время все материалы дела в полиции. Правоохранители начали расследование.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter