Премьер-министр Башкирии сравнил ковид-ситуацию с Великой депрессией в США

Напомним, в Башкирии ежедневно растёт число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки подтверждено 83 новых случаев. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении строительства инфекционного центра В Стерлитамаке к 1 декабря. Всего работы продлятся 50 дней. Также отметим, что строительство обойдется в 2,2 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда пойдут на строительные работы, а 827 миллионов рублей — на закупку медоборудования. В больнице появится 282 койки, в случае ЧС предусмотрено размещение 312 пациентов. Также в госпитале появится общежитие для 24 сотрудников.