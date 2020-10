Премьер-министр Башкирии сравнил ковид-ситуацию с Великой депрессией в США

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусом с обвалом биржи в США 24 октября 1929 года, который привёл в Великой депрессии 30-х годов прошлого века.

По словам Назарова, тогда при падении экономики свою неэффективность показала административная система в силу своей неопытности. Премьер-министр признался, что в начале пандемии коронавируса власти республики также было недостаточно готовы. В начале нынешней пандемии — в марте–апреле — у нас тоже не было недостатка в панических предсказаниях относительно тех последствий, к которым приведёт коронавирус и вызванный им экономический спад, написал Андрей Назаров. Также он добавил, что современные события не раз сравнивали в прессе с Великой депрессией. Правда, позже, по его словам, стало ясно, что самые страшные прогнозы не оправдались. Вообще, по сравнению с эпохой 30-х, у нас сейчас есть одна большая разница. Степень эффективности государственных машин с того времени существенно возросла. Число имеющихся в распоряжении государства рычагов воздействия на ситуацию сейчас в разы больше, сказал Назаров. Как отметил премьер-министр, в этой сложной ситуации, несмотря на некоторые недовольства, бюрократия всё-таки готова справляться с трудностями. Напомним, в Башкирии ежедневно растёт число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки подтверждено 83 новых случаев. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении строительства инфекционного центра В Стерлитамаке к 1 декабря. Всего работы продлятся 50 дней. Также отметим, что строительство обойдется в 2,2 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда пойдут на строительные работы, а 827 миллионов рублей — на закупку медоборудования. В больнице появится 282 койки, в случае ЧС предусмотрено размещение 312 пациентов. Также в госпитале появится общежитие для 24 сотрудников.

