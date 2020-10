В Филадельфии вспыхнули массовые беспорядки после того, как полицейские убили афроамериканца Уолтера Уоллеса. Правоохранители задержали 172 участника акции протеста.

По словам комиссара полиции Филадельфии Даниэль Аутло, за нападение на полицейских задержаны 81 человек, 53 из которых обвиняются в кражах. Об этом пишет russian.rt.com. Протесты в городе продолжаются два дня. За это время пострадали более 50 правоохранителей, 23 из них получили травмы. В Филадельфии введен комендантский час.

