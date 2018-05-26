Рустэм Хамитов во время дебатов поделился секретом крепкого здоровья

В Уфе продолжаются дебаты кандидатов от «Единой России» в депутаты Госсобрания РБ. Сегодня в нем принял участие Глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Его речь шла о здравоохранении, медицине и здоровом образе жизни. Глава Башкирии считает, что для здоровья населения необходимо не забывать о четырех важных столпах: здоровый образ жизни, регулярная диспансеризация, традиционная медицина и доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

Зрители паймериз поинтересовались, как Рустэм Хамитов при плотном графике умудряется сохранять бодрость и работоспособность? Глава ответил, что для этого он отказался от курения и алкоголя, а также делает зарядку, много двигается и работает.