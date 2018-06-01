Во время «Прямой линии» Путин может в прямом эфире позвонить Хамитову

Новый формат общения с губернаторами и министрами может быть опробован 7 июня этого года во время традиционной прямой линии президента, во время которой Владимир Путин отвечает на вопросы жителей страны в прямом эфире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои информированные источники, в том числе, в руководстве регионов.

Звонок губернатору того или иного региона или министру в режиме онлайн может случиться, если Владимир Путин решит, что ту или иную проблему необходимо решить немедленно.

Издание сообщает, что главам регионов настоятельно рекомендовали во время прямой линии, которая состоится 7 июня, быть на рабочем месте, никуда не отлучаться, например, в отпуск. Также губернаторам посоветовали быть готовым оперативно отреагировать на просьбу (поручение) президента разобраться в той или иной проблеме.

Напомним, задать вопрос Путину на прямую линию 2018 можно с помощью телефонного звонка, а также по СМС или с помощью ММС.

Можно обратиться к президенту через сайт прямой линии, с помощью специальных мобильных приложений "Москва - Путину" и OK Live. Также принимаются обращения от пользователей соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Бесплатный номер телефона единого центра обработки сообщений для звонков из России - 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить на прямую линию можно по номерам: +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Вопросы по СМС и ММС можно направить на номер 0-40-40 с телефонов российских операторов связи.