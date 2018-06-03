Хамитов принял участие в предварительном голосовании «Единой России»
Глава региона проголосовал на территориальном счётном участке, расположенном в Государственном концертном зале «Башкортостан».
Хамитов отметил, что праймериз проходит достаточно активно. Особенно – в сельской местности. Он также отметил, что в этом году достаточно много новых молодых и перспективных лиц.
- Хочу сказать, что праймериз – это, конечно же, предварительное голосование. Это оценка тех, кто будет участвовать уже в самих выборах в сентябре.
Я тоже сейчас посмотрел бюллетень – действительно, много для меня неизвестных фамилий. Я лично проголосовал за молодых. В том числе там были и студентки, и ребята-аспиранты, и «Молодая Гвардия». Это говорит о том, что достаточно много у нас подрастающей молодёжи, которая хотела бы в том числе заниматься политикой, по-своему, на свой вкус вести дела и, как зачастую молодость говорит, бороться за справедливость. Это благородный порыв, и я считаю, что так и должно быть. В молодости всегда хочется сделать многое. Так что я поддержал молодёжь.
Кроме того, ожидаю, что из этих молодых ребят и девчат со временем вырастут настоящие крупные, серьёзные политики. А сейчас они набираются опыта. Всё правильно, так и должно быть.
Ранее мы писали о том, что в предварительном голосовании участвовал глава Уфы Ирек Ялалов.