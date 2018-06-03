Хамитов принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

Я тоже сейчас посмотрел бюллетень – действительно, много для меня неизвестных фамилий. Я лично проголосовал за молодых. В том числе там были и студентки, и ребята-аспиранты, и «Молодая Гвардия». Это говорит о том, что достаточно много у нас подрастающей молодёжи, которая хотела бы в том числе заниматься политикой, по-своему, на свой вкус вести дела и, как зачастую молодость говорит, бороться за справедливость. Это благородный порыв, и я считаю, что так и должно быть. В молодости всегда хочется сделать многое. Так что я поддержал молодёжь.