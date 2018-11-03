«Единую Россию» попросили выдвинуть Радия Хабирова на выборах главы Башкирии

Радий Хабиров о выборах в 2019 году сказал, что это будет «сложная, но интересная кампания». Сам он про себя как кандидата на пост главы региона в этих выборах не говорил, но это сделал заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Виктор Селиверстов. - Думаю, что сейчас в республике многие процессы пойдут по-другому, – сказал он. – Не потому что раньше делали не так, а потому что пришел другой человек, с федеральными взглядами и федеральными возможностями. Мое личное мнение, просьба поддержать его на выборах главы Башкирии в 2019 году как кандидата от «Единой России». На эти слова ни зал, ни сам Радий Хабиров никак не отреагировали. Конференция продолжила свою работу, а Радий Хабиров через какое-то время уехал. Сегодня в его рабочем графике еще две встречи, с депутатами Госдумы и с главными редакторами государственных СМИ.