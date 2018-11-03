«Единую Россию» попросили выдвинуть Радия Хабирова на выборах главы Башкирии
Он принял участие в региональной конференции партии.
Сегодня в Уфе на региональной конференции партии «Единая Россия» впервые прозвучало предложение выдвинуть Радия Хабирова в качестве кандидата от партии на выборах главы Башкирии. Радий Хабиров выступил перед делегатами партконференции, всего их собралось в зале Минсельхоза 212 человек.
Он впервые выступил перед соратниками по партии. В своем выступлении он поделился своим видением партийной работы.
- Партия должна быть с человеческим лицом, – сказал он. И отметил, что главное сейчас – общение с людьми с учетом того, что в обществе сейчас есть огромный запрос на справедливость.
«Майский указ» президента России он сравнил с молитвой:
- Этот указ должен стать как «Отче наш». Хочется залезть под стол, настолько там задачи тяжелые. Но они выполнимы, поскольку основаны на расчетах и готовились долго.
Радий Хабиров о выборах в 2019 году сказал, что это будет «сложная, но интересная кампания». Сам он про себя как кандидата на пост главы региона в этих выборах не говорил, но это сделал заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Виктор Селиверстов. - Думаю, что сейчас в республике многие процессы пойдут по-другому, – сказал он. – Не потому что раньше делали не так, а потому что пришел другой человек, с федеральными взглядами и федеральными возможностями. Мое личное мнение, просьба поддержать его на выборах главы Башкирии в 2019 году как кандидата от «Единой России». На эти слова ни зал, ни сам Радий Хабиров никак не отреагировали. Конференция продолжила свою работу, а Радий Хабиров через какое-то время уехал. Сегодня в его рабочем графике еще две встречи, с депутатами Госдумы и с главными редакторами государственных СМИ.