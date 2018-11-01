Радий Хабиров внес в парламент Башкирии закон о бюджете региона на три года

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров внёс на рассмотрение парламента республики законопроект о бюджете Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сообщили в пресс-службе главы региона.

В парламент также были направлены и другие документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую политику Башкирии на ближайшие три года.

– Этот проект бюджета – очень сбалансированный, направленный на решение социальных вопросов, - отметил Радий Хабиров. - Впервые за многие годы мы заложили довольно существенные средства на социальную инфраструктуру.– Наша бюджетная политика всегда будет строиться в интересах жителей республики.

По словам Радия Хабирова, каждый вложенный рубль должен работать на развитие и благоустройство районов и городов, повышение качества жизни людей.

В следующем году в республике будут сданы десятки социальных объектов, в том числе будут строить школы, детсады, больницы, поликлиники, ФАПы, культурные и спортивные центры.

Согласно законопроекта бюджет в 2019 году будет дефицитным: доходы запланированы в размере 172,2 млрд руб, расходы – 192,2 млрд руб.

- Дефицит в 20 миллиардов рублей в полном объёме обеспечен накопленными в прошлые годы резервами, - отметили в пресс-службе главы региона.