Хабиров поручил разобраться чиновникам минсельхоза с репутацией башкирского меда

Радий Хабиров поручил и.о заместителя Премьер-министра Правительства РБ - министру сельского хозяйства Башкортостана Ильшату Фазрахманову выстроить систему защиты репутации башкирского мёда, сообщает ИА Башинформ. Судя по всему, врио главы республики не удовлетворили результаты рейтинга показателей качества башкирского меда.

- Завтра мы на уровне Правительства собираемся с юристами, чтобы выстроить и запустить свою систему защиты репутации башкирского меда. Раньше, действительно, никто этим не занимался. Будем работать системно, аккуратно с юридической точки.

Напомним, 25 октября в Красноярске специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний продегустировали 15 образцов меда, закупленных в ярмарках и торговых сетях города. На сайте ведомства сообщается, что среди них самым худшим стал мед из Башкирии и занял последнее, 13 место.

Эксперты попробовали мед из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев и Республики Башкортостан.

Образцы были проверены согласно государственным стандартам и техрегламенту Таможенного Союза. Мед также был исследован в аккредитованной испытательной лаборатории по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции и её подлинность, в том числе по массовой доле сахарозы, воды, диастазному числу, массовой доле пролина. Была дана оценка внешнему виду, аромату и вкусу продукта.

Примечательно, что генеральный директор БНИЦ Амир Ишемгулов заявлял, что учреждение не поставляет мед в Красноярский край, а ранее там продавали фальсифицированный мед из Башкирии. Кроме того, сам Ишемгулов связывает происходящее с желанием навредить репутации башкирского меда в связи с проведением в 2021 году мирового конгресса «Апимондия». Чтобы защитить репутацию, учреждение даже подало в Арбитражный суд с соответствующим иском на ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае.