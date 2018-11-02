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Хабиров поручил разобраться чиновникам минсельхоза с репутацией башкирского меда
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Хабиров поручил разобраться чиновникам минсельхоза с репутацией башкирского меда

Сегодня, 11:38ПолитикаНадежда ВалитоваФото: Сергей Словохотов
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