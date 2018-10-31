Радия Хабирова попросили заняться главой Гафурийского района Башкирии

Жители Гафурийского района Башкирии отправили на имя руководителя республики Радия Хабирова коллективное письмо с просьбой обратить пристальное внимание на деятельность главы района Рамиля Бухарова. Об этом представители инициативной группы сообщили в соцсетях.

По их словам, за восемь лет, в течение которых Рамиль Бухаров руководит районом, в нем прошли четыре митинга против своевластия, кумовства и коррупции, а в 2016 году было собрано более 400 подписей за отставку главы района.

- Прежний состав депутатов районного Совета тогда вынес проект решения об удаления Бухарова с поста главы района, но увы. Вместо того, чтоб собрать сессию районных депутатов, приехали бывшие заместители руководителя администрации главы региона Дильмухаметов Р.Х. и начальник управления администрации Букреев Г.Я. и "успокоили" недовольных работой главы Гафурийского района Бухарова Р.З. депутатов, - говорится в обращении.

Авторы обращения, 15 человек, ссылаются также на официальные данные, согласно которым с каждом годом все больше и больше трудоспособных жителей района уезжают на заработки в другие регионы, в деревнях усиливаются безработица, пьянство, высокая смертность.

Если за 2016 год средняя зарплата в Башкирии увеличилась на 7%, то в Гафурийском районе этот показатель, наоборот, опустился на 9 позиций - с 46 на 55 место. Смертность трудоспособных граждан в Гафурийском районе за 2016 год по сравнению с 2015 годом повысилась в 1,9 раза. Смертность от отравления алкоголем за 2016 год по сравнению с 2015 годом в республике снизилась в 1,7 раза, а в Гафурийском районе она, наоборот, повысилась втрое. И в общем показателе смертности по районам Гафурийский район в лидерах, сообщается в письме.

- Все эти показатели уже сами по себе говорят, какая у нас в районе нездоровая обстановка. Все это происходит, потому что в районе нет работы, нет стимула малому бизнесу, которые могли бы обеспечить какое-то количество людей района работой. Тогда писали и сейчас напишем, что одними страусами и песцами экономику района не поднять, - сообщают авторы обращения.

В письме они также изложили факты злоупотреблений, которых, по мнению авторов, должно быть достаточно для увольнения Рамиля Бухарова. В том числе о том, как его мать получила квартиру.

Авторы письма попросили о личном приеме для изложения своих доводов.

Отметим, что активность граждан в критике местных властей усилилась после прихода в Башкирию нового руководителя. Радий Хабиров предложил главам администраций городов и районов республики до 1 ноября подумать, готовы ли они оставаться в его команде. Завтра в Уфе должна пройти встреча глав муниципалитетов с Радием Хабировым, на которой в том числе они и должны сообщить о принятом ими решении. Также на встрече будет представлены новые информационные технологии по работе с обращениями граждан.