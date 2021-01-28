В Башкирии собираются переименовать антиковидные паспорта

На сегодняшнем оперативном штабе обсудят проект «антиковидных паспортов». Радий Хабиров заявил, что, наверное, пересмотрят название — это будет или сертификат, или справка. На сегодняшнем совещании по эпидобстановке также примут решения по снятию ограничений, о чем сегодня Радий Хабиров сообщил во время послания Госсобранию Башкирии.