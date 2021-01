В Башкирии собираются переименовать антиковидные паспорта

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу введения в республике антиковидных паспортов, что вызвало реакцию на федеральном уровне, сообщает ИА «Башинформ».

Стоит отметить, что спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась против таких паспортов. Радий Хабиров считает, возможно, многих смутило именно слово «паспорт». Здесь сработала фраза: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Видимо, все-таки, это было неудачное название, ведь по сути это QR-код, сказал он. На сегодняшнем оперативном штабе обсудят проект «антиковидных паспортов». Радий Хабиров заявил, что, наверное, пересмотрят название — это будет или сертификат, или справка. На сегодняшнем совещании по эпидобстановке также примут решения по снятию ограничений, о чем сегодня Радий Хабиров сообщил во время послания Госсобранию Башкирии. Напомним, планируется, что антиковидные паспорта будут получать переболевшие коронавирусом жители Башкирии или те, кто вакцинировался. Его наличие даст преференции, скидки, а также возможность посещать массовые мероприятия без каких-либо ограничений.

