В Башкирии собираются переименовать антиковидные паспорта

Стоит отметить, что спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась против таких паспортов.
Радий Хабиров считает, возможно, многих смутило именно слово «паспорт».
Здесь сработала фраза: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Видимо, все-таки, это было неудачное название, ведь по сути это QR-код, сказал он.
На сегодняшнем оперативном штабе обсудят проект «антиковидных паспортов». Радий Хабиров заявил, что, наверное, пересмотрят название — это будет или сертификат, или справка. На сегодняшнем совещании по эпидобстановке также примут решения по снятию ограничений, о чем сегодня Радий Хабиров сообщил во время послания Госсобранию Башкирии.
Напомним, планируется, что антиковидные паспорта будут получать переболевшие коронавирусом жители Башкирии или те, кто вакцинировался. Его наличие даст преференции, скидки, а также возможность посещать массовые мероприятия без каких-либо ограничений.