Российский омбудсмен заявила, что антиковидные паспорта могут нарушить права человека

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о запуске нового проекта «Антиковидный паспорт». Его будут получать переболевшие коронавирусом, а также те, кто привился от коронавируса. При этом антиковидный паспорт даст преференции, скидки, а также возможность посещать массовые мероприятия без каких-либо ограничений.