Российский омбудсмен заявила, что антиковидные паспорта могут нарушить права человека

Российский омбудсмен заявила, что антиковидные паспорта могут нарушить права человека

Вчера, 18:05Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова высказалась по поводу введения антиковидных паспортов. По её мнению, нововведение вызывает вопрос о защите прав граждан, передает РИА «Новости».

По словам Москальковой, антиковидные паспорта являются своевременным и необходимым условием в период борьбы с короавирусом. Однако, как сообщает издание, её беспокоит то, что они нарушат права граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

Хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации, отметила Татьяна Москалькова.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о запуске нового проекта «Антиковидный паспорт». Его будут получать переболевшие коронавирусом, а также те, кто привился от коронавируса. При этом антиковидный паспорт даст преференции, скидки, а также возможность посещать массовые мероприятия без каких-либо ограничений.

Также отметим, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалсь против таких мер. Она считает, что введение таких паспортов — дискриминация граждан, деление их на категории с разными правами.

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