Валентина Матвиенко выступила против создания антиковидных паспортов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое мнение по поводу идеи создания антиковидных паспортов. Об этом сообщает издание «Российская газета». Чиновница назвала эту идею из области антиутопии.

— Вводить такие паспорта, устраивать дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, недопустимо. Я категорический противник такого рода документов, — отметила Матвиенко. Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона. По словам Хабирова, паспорт будут иметь те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался. Оператором проекта выступит министерство цифрового развития.

