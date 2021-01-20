Валентина Матвиенко выступила против создания антиковидных паспортов

Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона. По словам Хабирова, паспорт будут иметь те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался. Оператором проекта выступит министерство цифрового развития.