Валентина Матвиенко выступила против создания антиковидных паспортов

Валентина Матвиенко выступила против создания антиковидных паспортов

Вчера, 15:52ОбществоКарина МамаеваPhoto: mk.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое мнение по поводу идеи создания антиковидных паспортов. Об этом сообщает издание «Российская газета». Чиновница назвала эту идею из области антиутопии.

— Вводить такие паспорта, устраивать дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, недопустимо. Я категорический противник такого рода документов, — отметила Матвиенко.

Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров объявил о новом проекте «Антиковидный паспорт Башкортостана». Целью нововведений является повышение иммунизации и охват вакцинации жителей региона. По словам Хабирова, паспорт будут иметь те, кто переболел коронавирусом и вакцинировался. Оператором проекта выступит министерство цифрового развития.

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