В школах Башкирии продлили дистанционное обучение

В школах Башкирии продлили дистанционное обучение

Вчера, 14:28Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня в 12:00 состоялось заседание оперштаба, на котором обсудили вопрос обучения школьников в период пандемии коронавируса.

Ученики 6-10 классов останутся на «дистанционке» до 6 декабря. Однако 23 района, где мало болеющих, выйдут на обучение в штатном режиме. Так, очное обучение продолжат ученики из Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбулинского и Чекмагушевского районов, а также Сибая и Межгорья.

Напомним, 20 ноября оперштаб решил продлить «дистанционку» до 29 ноября для учащихся 6-11 классов. Остальные ученики 1-5 классов и одиннадцатиклассники продолжили очное обучение. В обычном режиме также работали классы в малокомплектных школах. Также отметим, что на вчерашнем пленарном заседании в Госсобрании Башкирии министр образования и науки РБ Айбулат Хажин признал дистанционное обучение неэффективным.

Related news:
вирусшколаБашкирияболезнь
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы