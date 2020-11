В школах Башкирии продлили дистанционное обучение

Сегодня в 12:00 состоялось заседание оперштаба, на котором обсудили вопрос обучения школьников в период пандемии коронавируса.

Ученики 6-10 классов останутся на «дистанционке» до 6 декабря. Однако 23 района, где мало болеющих, выйдут на обучение в штатном режиме. Так, очное обучение продолжат ученики из Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбулинского и Чекмагушевского районов, а также Сибая и Межгорья. Напомним, 20 ноября оперштаб решил продлить «дистанционку» до 29 ноября для учащихся 6-11 классов. Остальные ученики 1-5 классов и одиннадцатиклассники продолжили очное обучение. В обычном режиме также работали классы в малокомплектных школах. Также отметим, что на вчерашнем пленарном заседании в Госсобрании Башкирии министр образования и науки РБ Айбулат Хажин признал дистанционное обучение неэффективным.

