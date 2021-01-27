Минздрав Башкирии рассказал, как можно получить вакцину от коронавируса

Минздрав Башкирии рассказал, как можно получить вакцину от коронавируса

Вчера, 12:40Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
В редакцию Mkset обратились читатели с вопросом о вакцинации от коронавируса пенсионеров с хроническими заболеваниями. Дело в том, что они не могут узнать о получении вакцины.

Объявлена массовая вакцинация, но ни в поликлинике, ни по номеру 1301 не смогли дать ответ по поводу прививки. Когда и куда обращаться, как будут оповещать о том, что возможность получить вакцину появилась? спросили читатели.

В Минздраве Башкирии рассказали Mkset, что в настоящее время ожидаются поставки из федерального центра. Вакцина придет в ближайшие дни — в конце января-начале февраля. После распределения вакцин по медучреждениям будет сформировано актуальное расписание и запись на вакцинацию будет доступна.

Записаться можно через портал «Госуслуги», а также через мобильное приложение «К врачу» и по единому номеру колл-центра: 1301 или 122. Кроме того, информация о получении вакцины и для какой категории граждан будет размещена на официальных ресурсах министерства здравоохранения и в СМИ.

Напомним, в настоящее время провакцинировано более 13 тысяч жителей республики. На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы стало известно об открытии 82 пунктов для вакцинации от коронавируса. Также в Башкирии будут работать передвижные пункты.

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