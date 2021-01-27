Минздрав Башкирии рассказал, как можно получить вакцину от коронавируса

Записаться можно через портал «Госуслуги», а также через мобильное приложение «К врачу» и по единому номеру колл-центра: 1301 или 122. Кроме того, информация о получении вакцины и для какой категории граждан будет размещена на официальных ресурсах министерства здравоохранения и в СМИ.