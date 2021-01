В Башкирии открыли 72 пункта для вакцинации от коронавируса

Сегодня в правительстве Башкирии прошло еженедельное оперативное совещание. Глава Минздрава РБ Максим Забелин рассказал об эпидемиологической обстановке в республике, а также проведении вакцинации от Covid-19.

На сегодняшний день проставлено 13 842 вакцины первого компонента, второй поставили 5 301 человек. В январе–феврале, по словам Збелина, Башкирия получит ещё 150 тысяч доз вакцин. В настоящее время на территории республики действуют 72 пункта для вакцинации от коронавируса. Ещё 13 находятся на стадии подготовки. Кроме того, в Башкирии будут работать передвижные пункты. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в марте–мае республика выйдет на суммы в сотни тысяч вакцин. В связи с этим он поручил Минздраву разработать инфраструктуру для вакцинации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter