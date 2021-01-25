В Башкирии открыли 72 пункта для вакцинации от коронавируса

В Башкирии открыли 72 пункта для вакцинации от коронавируса

Вчера, 16:37Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня в правительстве Башкирии прошло еженедельное оперативное совещание. Глава Минздрава РБ Максим Забелин рассказал об эпидемиологической обстановке в республике, а также проведении вакцинации от Covid-19.

На сегодняшний день проставлено 13 842 вакцины первого компонента, второй поставили 5 301 человек. В январе–феврале, по словам Збелина, Башкирия получит ещё 150 тысяч доз вакцин.

В настоящее время на территории республики действуют 72 пункта для вакцинации от коронавируса. Ещё 13 находятся на стадии подготовки. Кроме того, в Башкирии будут работать передвижные пункты.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в марте–мае республика выйдет на суммы в сотни тысяч вакцин. В связи с этим он поручил Минздраву разработать инфраструктуру для вакцинации.

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