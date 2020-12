Жители Башкирии могут записаться на вакцинацию от коронавируса в мобильном приложении

Сегодня прошёл брифинг Минздрава Башкирии, где глава ведомства Максим Забелин ответил на самые популярные вопросы. В частности он разъяснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса.

Как сообщил Забелин, в республике подходить к концу первый этап вакцинации от Covid-19. В целом Башкирия получила 7,5 тысяч доз вакцин. Ожидается очередная партия вакцины «К врачу». Когда республика получит дополнительную партию вакцин, запись будет открыта. Процесс записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции ничем не отличается по функциям и алгоритму от записи к врачу. Вы входите в приложение, выбираете медицинскую организацию и в свободное время проводите регистрацию и оставляете заявку на вакцинацию, сказал Максим Забелин. На данные момент идет активная вакцинация граждан первой группы риска: медики, преподаватели, соцработники, сотрудники сферы оказания услуг, правоохранители и волонтеры. По словам министра, в Башкирии отлажена система записи на вакцинацию через мобильное

