Жители Башкирии могут записаться на вакцинацию от коронавируса в мобильном приложении

Процесс записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции ничем не отличается по функциям и алгоритму от записи к врачу. Вы входите в приложение, выбираете медицинскую организацию и в свободное время проводите регистрацию и оставляете заявку на вакцинацию, сказал Максим Забелин.