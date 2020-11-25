УФСИН Башкирии прокомментировал заболевание коронавирусом среди заключенных

Также напомним, что женщина рассказала об одном летальном исходе от Covid-19. По данным ведомства, в учреждениях республиканской уголовно-исполнительной системы не зарегистрировано смертельных случаев от коронавируса, а эпидобстановка остается стабильной.
В учреждениях УФСИН России по Республике Башкортостан проводится весь перечень противоэпидемических мероприятий. Учреждения в полном объеме обеспечены медикаментами и профильными лекарственными препаратами, рассказали Mkset в пресс-службе.
Для помощи заболевших организована совместная работа с Минздравом РБ.