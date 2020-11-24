Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на лечение COVID-19 в колонии

Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на лечение COVID-19 в колонии

Вчера, 17:19Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Жительница Башкирии Ольга Бугрова обратилась к главе республики Радию Хабирову с жалобами в соцсетях по поводу содержания заключенных в ИК Салавата. Женщина заявила, что осужденные болеют коронавирусом, однако помощь в учреждении им, по ее словам, не оказывается.

По словам Ольги Бугровой, для осужденных не предусмотрено прохождение компьютерной томографии и тестирование на коронавирус. Также в обращении жительницы Башкирии сообщается, что 22 ноября один из заключенных скончался от Covid-19.

Лечение происходит таким образом - родители привозят лекарства, что привезли, то и будут давать. 22.11.2020 года осуждённый, у которого никого нет, умер. Болеют тяжело, внимания никто не обращает, пишет Ольга.

По её словам, в настоящее время родственники и родители заключенных готовят коллективное обращение в адрес президента России и уполномоченного по защите прав человека в РФ. Однако она попросила Радия Хабирова обратить внимание на ситуацию в исправительной колонии Салавата.

Зампредседателя общественной палаты Башкирии Олег Галин рассказал Mkset, что в ИК действительно зафиксировано порядка 20 ковид-пациентов, однако им оказывается квалифицированная помощь и лечение. По его словам, в колонии скончался один заключенный, но не от коронавируса. У мужчины выявили сердечную недостаточность.

В пресс-службе республиканского Минздрава пояснили, что ситуация находится вне компетенции ведомства. Mkset также направил запрос в пресс-службу УФСИН по Башкирии, где пообещали предоставить комментарий позже.

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