Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на лечение COVID-19 в колонии

Зампредседателя общественной палаты Башкирии Олег Галин рассказал Mkset, что в ИК действительно зафиксировано порядка 20 ковид-пациентов, однако им оказывается квалифицированная помощь и лечение. По его словам, в колонии скончался один заключенный, но не от коронавируса. У мужчины выявили сердечную недостаточность.