В республике зарегистрировано ещё три смертельных случая от коронавируса. Данные предоставил оперштаб Башкирии. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 125 жителей Башкирии.

Сегодня также стало известно о 159 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего инфицировано 17419 человек. Из медучреждений выписались 13712 пациентов, в том числе четыре выздоровели за минувшие сутки. Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что для больных коронавирусом подготовлено 6405 коек. При этом коечный фонд республики заполнен на 74,5%.

