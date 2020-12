Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пациентов с коронавирусом

Стало известно самочувствие пациентов с подтвержденным заражением коронавируса в Башкирии.

Сегодня, 19 декабря, минздрав Башкирии опубликовал оперативную информацию о состоянии пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным ведомства в стационарах республики сейчас находятся 815 человек с подтвержденным заражением Covid-19. Из них в тяжелом состоянии пребывают 54 человека, на ИВЛ – 14. На амбулаторном лечении находятся 2483 человек с удовлетворительным состоянием либо с бессимптомным течением болезни. За сутки было выявлено 157 новых носителей коронавируса, выписано 150 излечившихся пациентов. Зарегистрировано еще три случая смерти пациентов с подтвержденным Covid-19. За все время пандемии, по официальным данным, было зарегистрировано 120 смертельных исходов, и инфицированы были 17 101 житель Башкирии.

