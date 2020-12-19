Минздрав Башкирии сообщил подробности гибели сразу девяти пациентов с коронавирусом

Сегодня, 19 декабря, минздрав Башкирии опубликовал уточненные сведения о девяти скончавшихся пациентов, у которых было подтверждено заражение Covid-19. Как пояснили в минздраве, данные предоставлены сразу за три дня – 17,18 и 19 декабря.