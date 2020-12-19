Минздрав Башкирии сообщил подробности гибели сразу девяти пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил подробности гибели сразу девяти пациентов с коронавирусом

Вчера, 16:34ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Стали известны сопутствующие диагнозы пациентов, которые скончались, не справившись с коронавирусом, в Башкирии.

Сегодня, 19 декабря, минздрав Башкирии опубликовал уточненные сведения о девяти скончавшихся пациентов, у которых было подтверждено заражение Covid-19. Как пояснили в минздраве, данные предоставлены сразу за три дня – 17,18 и 19 декабря.

Среди умерших – четыре женщины и пятеро мужчин разного возраста.

86-летняя пациентка из Уфы скончалась, имея в числе сопутствующих заболеваний хронический обструктивный бронхит и гипертоническую. болезнь.

48-летняя умершая жительница Чишминского района при жизни страдала респираторным дистресом и венозным полнокровием внутренних органов.

57-летняя жительница Аскинского района при жизни имела такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, острое нарушение мозгового кровообращения и тромбоз мезентериальных артерий.

69-летняя жительница Нуримановского района попала в больницу с коронавирусом, который дал осложнения на сахарный диабет, диабетическую полинейропатию, ангиоретинопатию.

Её ровесник из Уфы умер, получив осложнения хронического обструктивного бронхита, атеросклероза аорты, хронической ишемической болезни сердца.

80-летний умерший уфимец, помимо коронавируса, имел сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

74-летнему уфимцу вдобавок к корнавирусу поставили диагнозы: ДВС-синдром, гипоксические язвы желудка, полиорганная недостаточность.

75-летний житель столицы Башкирии страдал гипертонией и ишемической болезнью сердца.

77-летний мужчина из Уфы имел почти такой же набор болезней вместе с сахарным диабетом.

Таким образом общее число жителей Башкирии, умерших от коронавируса, составляет, по официальным данным, 120 человек.

Общее число пациентов, инфицированных Cоvid-19 за весь период пандемии составило 17 101 человек.

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