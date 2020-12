На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин доложил об эпидемиологической обстановке в республике. На сегодняшний день вновь увеличилось число ковид-пациентов.

За минувшие сутки зафиксировано 159 новых заболевших коронавирусной инфекцией. С начала пандемии Covid-19 заболели 17 419 жителей Башкирии. Всего выздоровели 79% от общего числа заболевших. В настоящее время на стационарном лечении находятся 832 человека, из которых 68 — в тяжелом состоянии. Для больных коронавирусом подготовлено 6405 коек. По данным Забелина, коечный фонд республики заполнен на 74,5%.

