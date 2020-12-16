Минздрав Башкирии сообщил подробности о трех погибших от коронавируса

От коронавируса скончался 71-летний Уфимец. У мужчины были сопутствующие заболевания тромбоз бедренной и подколенной вены, атеросклероз, хроническая ишемия головного мозга, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.
Ещё одной жертвой стал 69-летний житель Иглинского района. Помимо коронавируса у него диагностировали хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, ХИБС и хронический пиелонефрит.
От коронавируса умер 76-летний мужчина, который также проживал в Иглинском районе Башкирии. Течение болезни осложнили ожирение третьей степени и хронический панкреатит.