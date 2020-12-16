Минздрав Башкирии сообщил подробности о трех погибших от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил подробности о трех погибших от коронавируса

Вчера, 19:14Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На сегодняшний день выявлено 157 новых случаев заболевания, а также три летальных исхода от коронавируса. Минздрав Башкирии предоставил данные о погибших.

От коронавируса скончался 71-летний Уфимец. У мужчины были сопутствующие заболевания тромбоз бедренной и подколенной вены, атеросклероз, хроническая ишемия головного мозга, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

Ещё одной жертвой стал 69-летний житель Иглинского района. Помимо коронавируса у него диагностировали хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, ХИБС и хронический пиелонефрит.

От коронавируса умер 76-летний мужчина, который также проживал в Иглинском районе Башкирии. Течение болезни осложнили ожирение третьей степени и хронический панкреатит.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирусБашкирияболезньсмерть
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы