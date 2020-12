Минздрав Башкирии сообщил подробности о трех погибших от коронавируса

На сегодняшний день выявлено 157 новых случаев заболевания, а также три летальных исхода от коронавируса. Минздрав Башкирии предоставил данные о погибших.

От коронавируса скончался 71-летний Уфимец. У мужчины были сопутствующие заболевания тромбоз бедренной и подколенной вены, атеросклероз, хроническая ишемия головного мозга, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Ещё одной жертвой стал 69-летний житель Иглинского района. Помимо коронавируса у него диагностировали хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, ХИБС и хронический пиелонефрит. От коронавируса умер 76-летний мужчина, который также проживал в Иглинском районе Башкирии. Течение болезни осложнили ожирение третьей степени и хронический панкреатит.

