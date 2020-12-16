В Башкирии зарегистрировано 157 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 157 человек. С начала пандемии коронавирус был выявлен в 16 629 случаях. По данным оперштаба, на сегодняшний день выздоровели 13 372 жителя Башкирии, из которых 226 — за прошедший день. На лечении находятся 3 146 пациентов.