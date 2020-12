В Башкирии зарегистрировано 157 новых случаев заболевания коронавирусом

Оперативный штаб Башкирии опубликовал данные по заболевшим Covid-19. Сегодня зарегистрирован антирекорд по количеству ковид-пациентов.

За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 157 человек. С начала пандемии коронавирус был выявлен в 16 629 случаях. По данным оперштаба, на сегодняшний день выздоровели 13 372 жителя Башкирии, из которых 226 — за прошедший день. На лечении находятся 3 146 пациентов. Стало известно о трех погибших. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса скончались 111 человек. Напомним, вчера Минздрав Башкирии сообщил о двух жертвах: 68-летней жительницы Иглинского района и 80-летнем уфимце. У погибших были диагностированы сопутствующие заболевания.

