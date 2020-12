В Башкирии ещё три человека умерли от коронавируса

В Башкирии снова зарегистрирован прирост по смертности от коронавируса.

За минувшие сутки из жизни из-за Covid-19 ушли сразу три человека. В Башкирии общее число жертв нового вируса составило 111 с начала пандемии. Оперштаб также сообщил о 157 новых заболевших коронавирусом. На сегодняшний день это максимальный прирост с начала пандемии. Общее число заболевших — 16 629. Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме «Повышенной готовности». Согласно нововведениям, в период пандемии отменили проведение новогодней ёлки главы республики и Аксаковской ёлки, однако подарки и дипломы дети всё-таки получат. В детских садах разрешили проводить утренники, но без родителей.

