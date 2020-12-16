В Башкирии ещё три человека умерли от коронавируса

Напомним, вчера глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме «Повышенной готовности». Согласно нововведениям, в период пандемии отменили проведение новогодней ёлки главы республики и Аксаковской ёлки, однако подарки и дипломы дети всё-таки получат. В детских садах разрешили проводить утренники, но без родителей.