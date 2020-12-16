Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Нефтекамск предоставил данные о восьми заболевших, Кигинский и Салаватский районы — о семи. В Мишкинском и Учалинских районах выявлено шесть и пять случаев соответственно. По четыре ковид-пациента зарегистрировано в Дуванском районе и Салавате. В Альшеевском, Балтачевском, Бирском и Гафурийском районах по три человека заболели коронавирусом. В Белорецком и Миякинском районах подтверждено по два случая инфицирования. Архангельский, Куюргазинский, Мелеузовский, Федоровский, Чишминский и Янаульский районы сообщили об одном заболевшем.