Министерство здравоохранения опубликовало данные о ковид-пациентах.

На сегодняшний день подтвердилось 165 новых случаев. С начала пандемии Covid-19 обнаружен у 5 7317 жителя республики. Выздоровели 19 555 человек, из которых 187 - за прошедшие сутки. В настоящее время борьбу с коронавирусом продолжают 5 966 пациентов. Кроме того, увеличилось число летальных случаев. Так, за сутки скончалось два человека. Всего в республике подтверждено 210 умерших от коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter